Trek-Segafredo 2 en 3 achter ijzersterke Van Aert, ook Mollema niet tegen Belg opgewassen: "Van Aert verdiende zege"

Bij Trek-Segafredo hadden ze een heus plan uitgedokterd. Enkel een ontketende Wout van Aert kon de ploeg van de overwinning houden. Met Kenny Elissonde en Bauke Mollema sleepten ze bij Trek-Segafredo wel nog een mooie tweede en derde plaats in de wacht in Malaucène.

Toen ze met zeven vluchters de finale aanvatten, waren daar drie renners bij van Trek-Segafredo. Dat zag er dus mooi uit. "Ik ben trots op hoe de ploeg gereden heeft, maar uiteindelijk was er één renner sterker. Wout van Aert verdiende zijn zege. Er was niets tegen hem te beginnen", stelt ook Bauke Mollema vast.

Van Aert is een speciale renner

De Nederlander gaf zelf het absolute uiterste. Voor winst was het niet genoeg. "Van Aert was zo sterk op de laatste klim. Ik probeerde om hem te volgen, maar het lukte niet, We hadden graag gewonnen, maar Van Aert is een speciale renner."

Vooraleer Van Aert zijn duivels ontbond, was Elissonde al voorop gaan rijden. "Ik ging meteen, want misschien zouden ze denken dat het nog te ver was", verklaart de Fransman. "Het was het perfecte moment om anderen in de problemen te brengen. Ik zag dat Wout terugkwam en hij loste me. Als iemand sterker is op dat soort beklimming, kun je dat niet wegsteken."