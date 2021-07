🎥 Winnares van Brabantse Pijl stopt eind dit seizoen met wielrennen en begint aan ander maar 'boeiend' hoofdstuk

De Brabantse Pijl van dit jaar resulteerde in een millimetersprint tussen Demi Vollering en winnares Ruth Winder. Het was dus de renster van Trek-Segafredo die mocht juichen. Dat kan haar laatste zege als profrenster geweest zijn, want Winder hangt de fiets aan de haak.

Op haar verjaardag komt Winder met een belangrijke aankondiging. "Ik heb besloten dat dit mijn laatste seizoen als profwielrenster is", zegt ze in een filmpje van haar ploeg. "Ik heb er vrede mee. Ik heb al zoveel bereikt dat mijn hart thuis ligt, terwijl ik vaak weg van huis ben. Als je als Amerikaanse in Europa koerst, moet je veel opofferingen brengen."

De reden voor haar internationaal wielerpensioen moet dus gezocht worden in de familiale sfeer. Door Covid-19 heeft ze haar naasten lang moeten missen en ze heeft thuis een verloofde die op haar wacht. "We gaan samen een huis kopen en hebben een boeiende toekomst voor ons."

Recent hielp Winder haar ploeg nog mee aan de zege in de ploegentijdrit in de Giro Donne. In de Brabantse Pijl behaalde ze haar voorlopig enige individuele overwinning van het jaar. De Belgische wegen liggen haar wel goed, want in 2019 won ze de proloog van de Lotto Belgiuim Tour. Dat jaar werd ze ook Amerikaans kampioene op de weg.