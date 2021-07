Aanvalsters blijven peloton voor in Baloise Ladies Tour: Nederlandse haalt het in sprint met drie, Van den Steen is derde

Zowel een Nederlandse als een Belgische zege zat er in de eerste rit in lijn in de Baloise Ladies Tour in. Het was Mischa Bredewold die aan de finish het zegegebaar kon maken. De Belgische Kelly Van den Steen moest het stellen met plek drie. Het verhaal van de dag: de aanval loont.

Het was een vlakke etappe van 117 kilometer met start en aankomst in Eeklo. Het vlakke traject van de rit wilde uiteraard niet zeggen dat er geen rensters zin hadden om offensief te koersen. Kelly Van den Steen voelde zich alvast geroepen om in de aanval te gaan en kreeg Mischa Bredewold en Quinty Ton mee. Eén Belgische en twee Nederlandse dames dus in de ontsnapping. In de laatste tien kilometer reden de drie leidsters nog altijd voorop. Op vijf kilometer van de meet hadden ze nog een voorsprong van 43 seconden. Een jagend peloton kreeg de drie nog in het zicht, maar kwam net te laat. GEEN VERHAAL TEGEN VERSNELLING BREDEWOLD Bredewold zette haar versnelling in op tweehonderd meter van de streep en daar hadden haar twee medevluchtsters geen verhaal tegen. De renster van Parkhotel Valkenburg mocht de handen in de lucht steken. Ton werd nog tweede in het sprintje, Van den Steen moest het stellen met derde plek.