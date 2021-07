Cavendish looft Vos na bereiken van fantastische mijlpaal: "Ze is al vele jaren mijn inspiratie, de absolute GOAT"

Cavendish doet het zelf fantastisch in de Tour, maar de topprestaties van Marianne Vos in de Giro Donne zijn hem ook niet ontgaan. Cavendish zit aan 33 ritzeges in de Tour, Vos zit aan 30 ritzeges in de Giro bij de vrouwen. Ook niet mis.