De Bie kondigt aan eind dit jaar te stoppen met koersen: "Te weinig 'return on investment', beslissing niet licht genomen"

Met Sean De Bie stopt eind dit jaar een Belgische wielrenner van wie we nu toch al bijna tien jaar gewend zijn om hem te zien in het peloton. De Bie is nog maar 29, maar houdt het in de koers weldra dus toch voor bekeken. Op zijn Instagrampagina geeft hij meer uitleg.

"Bij deze wil ik het einde van mijn carriere als wielrenner aankondigen. Aan het eind van dit jaar zal ik de fiets ‘aan de haak hangen’. Al sinds mijn 12e beoefen ik deze sport, die mij als renner, maar ook als persoon gevormd heeft tot wie ik vandaag ben. De beslissing om te stoppen is niet licht genomen, maar gegroeid doorheen de jaren" verklaart De Bie. "Er zijn verschillende redenen die achter deze beslissing schuilen, maar kort samengevat is er de laatste jaren - naar mijn gevoel - te weinig ‘return on investment’. Zowel op fysiek, mentaal als emotioneel vlak. De angst om mezelf elke dag in het hedendaagse verkeer te begeven maakt deze beslissing alleen maar sterker", schetst De Bie ook nog een keer hoe gevaarlijk de wielersport kan zijn. Dit bericht bekijken op Instagram Sean De Bie (@seanbieke) "Ik kan me inbeelden dat veel mensen verbaasd zijn dat ik op deze leeftijd stop, maar het is een zeer overwogen beslissing, gemaakt in overleg met mijn familie. Ondanks dit besluit wil ik benadrukken dat ik nog steeds ambities heb voor lopend seizoen, en het beste van mezelf wil geven, tot de laatste wedstrijd", belooft de renner van Bingoal Pauwels Sauces WB er nog vol voor te gaan in de resterende koersen. Afronden doet De Bie met een dankwoord. "Tot slot wil ik graag mijn ouders bedanken die de allergrootste investeringen hebben gedaan, mijn supporters die steeds op post waren en aan alle mensen die ik ben tegengekomen tijdens mijn wielerloopbaan en die steeds het beste in mij hebben bovengehaald."