Heuglijk nieuws: Pieter Vanspeybrouck en zijn partner verwelkomen hun dochtertje op deze wereld

Heuglijk nieuws voor Pieter Vanspeybrouck en zijn partner. Ze zijn de fiere ouders van een dochtertje. Voor Vanspeybrouck is het de tweede keer dat hij vader is geworden. Zijn jongste kindje heeft de naam Louise gekregen.

Nieuws dat ze ook bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux met veel vreugde op reageren. De ploeg maakte alvast de felicitaties over aan de renner en zijn partner Esther. Een mooie foto op sociale media van de baby en de vader hoort daar dan ook bij;

Op de fiets is het geen evident jaar voor Vanspeybrouck. Hij werd in de gracht gereden in Gent-Wevelgem, kwam ten val tijdens de Ronde van Vlaanderen en was één van de renners die deelname aan de Ronde van Zwitserland in het water zag vallen na een positieve Covid-test van een lid van de ploeg.

Congratulations to @VsbPieter and Esther for the birth of their daughter 🥰



Welcome to the world Louise!! 👶 pic.twitter.com/amx1MOZt1u — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) July 8, 2021

Hoe dan ook is de geboort evan zijn dochtertje uiteraard het absolute hoogtepunt van 2021. Ook vanwege onze redactie van harte gefeliciteerd.