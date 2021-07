Inspanningsfysioloog verklaart hoe Van Aert lichtgewicht loste: "In zijn gewichtscategorie zou Van Aert de Tour winnen"

Vooraleer Van Aert in de 11de Tourrit solo op weg ging naar winst, reed hij samen met lichtgewicht Kenny Elissonde voorop. De Fransman weegt naar verluidt amper 52 kilogram. Die moest dus in het voordeel zijn bergop. Maar neen hoor, Van Aert reed hem er losjes af op de Mont Ventoux.

Inspanningsfysioloog Peter Hespel komt in HLN met de verklaring. "Om even snel bergop te rijden als een concurrent, moet je evenveel watt per kilo kunnen duwen én even lang. Het is daarnaast al langer bekend dat Wout van Aert bijzonder hoge absolute vermogens kan trappen, waarmee hij zijn hogere lichaamsgewicht compenseert. Bergop rijden zit voor een stuk in het hoofd, maar voor de rest is het bijna iets mathematisch."

Er hoeft ook niet meteen geschrokken te worden als er hoge wattages worden gehaald. "Er zijn mensen die berekeningen maken van 'zoveel watt per kilo, oei, dat is wat veel, die gebruikt doping', maar ik ga uiteraard helemaal niet akkoord met dat soort weerspiegeling. Het zegt wel dat bergop rijden een soort mathematisch egebeuren is van hoeveel watt per kilo je moet duwen om zo snel bergop te rijden."

BEREKENING

Hespel legt het uit met een berekening. "Neem een eenvoudig getal: 6 watt per kilo. Als je 50 kilo weegt, dan moet je 300 watt trappen. Wout, die moet dan met zijn 80 kilo 480 watt duwen om even snel bergop te rijden als die renner van 50 kilo. En Wout kan dat."

Sommigen zien in die ritzege een bewijs dat Van Aert de Tour kan winnen. Al is dat misschien een brug te ver. "Als je kijkt hoeveel tijd Pogačar goedgemaakt heeft in de beklimmingen, dat is wel wat. Stel dat die twee samen aan de beklimming waren begonnen, dan krijg je een ander verhaal. In zijn gewichtscategorie zou Wout van Aert de Tour winnen", lacht Hespel. "Daar is weinig discussie over, denk ik."