Michael Mørkøv is het geheime wapen van Deceuninck-Quick.Step: "Ik geef de richtlijnen"

Als Deceuninck-Quick.Step drie van zijn vier ritzeges in de sprint behaalde, dan heeft Michael Mørkøv daar een grote bijdrage in geleverd. Het is inmiddels wel bekend dat de Deen de topsprinters in de ploeg naar winst loodst. Of die nu Viviani, Bennett of Cavendish heten.

In HLN krijgt Mørkøv de kans om het succes te verklaren. "Sprinters vertrouwen nu eenmaal op mij. Ik heb voor dit team al Tourritten gewonnen met Viviani, Bennett en nu met Cav. Die kwaliteiten bezit ik opmdat ik veel op de piste gereden heb, me goed kan positioneren aan de kop van het peloton en weet hoe ik voor mijn positie moet vechten."

Mørkøv is ook een echte leider. "Ik geef de richtlijnen. De andere jongens krijgen van mij te horen wanneer ze moeten aangaan en hoe hard. Ze volgen dat perfect op. De taakverdeling is een routine geworden. Declercq controleert de ontsnapping. Devenyns zet de trein op vijf km van de meet op de rails. Cattaneo neemt over en dan doet Alaphilippe zijn ding. Asgreen maakt een heel sterke beurt in de laatste anderhalve kilometer."

Taakverdeling is routine geworden

Als dat allemaal goed is gelopen, komen de echt rappe mannen aan de beurt. "Ballerini neemt de laatste bocht voor zijn rekening en dan is het aan mij. Als ze er voor zorgen dat ik pas op 350 à 300 meter in de wind kom, dan is het eigenlijk gebakken." Net zoals Mørkøv heeft ook de man die het in deze Tour afmaakt, Cavendish, het allemaal al gezien. "Hij is één van de meest ervaren sprinters en weet precies wat hij moet doen."

Hoe is Mørkøv eigenlijk als aantrekker van de sprint aan de oppervlakte gekomen? "Alexander Kristoff had een boerenjaar in 2015. Hij sprak me aan of ik het zag zitten om zijn lead-out te worden. Tot dan reed ik eigenlijk altijd in een team dat voor klassementen vocht. Ik ben pas laat ontdekt, maar vanaf dat moment wist ik meteen dat ik er goed in was."