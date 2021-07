Ook Wiggins en Armstrong zwaar onder indruk van Van Aert: "Grootste naam in koers" en "Heb er geen woorden voor"

Wereldwijd niets dan lof voor Van Aert na zijn zege in Malaucène. Met Wiggins en Armstrong zijn twee prominente figuren uit het wielerverleden ook zwaar onder de indruk van de prestatie van Van Aert. Zijn polyvalentie en de manier waarop hij klimmers loste op de Ventoux zindert na.

Bradley Wiggins is in de Tour als analist voor Eurosport en VTM Nieuws had een gesprek met de ex-Tourwinnaar. "Hij heeft getoond dat hij op dit moment waarschijnlijk wel de grootste naam in de koers is", zegt Wiggins over Van Aert. Hij is alleszins de meest polyvalente - Wout kan álles. Hij werd al wereldkampioen cyclocross, kan winnen in de sprint én pakt ook de zege op de Mont Ventoux. Dat is wel iets, hoor."

Ook de mentaliteit van Van Aert kan Wiggins bekoren. "Bovendien is hij zeer nederig", ziet de Brit in de Belgische kampioen een uitstekend rolmodel voor zij die dromen van een wielercarrière. "Van Aert is de toekomst van deze sport."

© photonews

Lance Armstrong besprak de ritzege van Van Aert in de Tour in zijn podcast The Move. "De Mont Ventoux is in mijn ogen de meest iconische beklimming uit de Tour. Normaal komen ze aan op de top na één passage, maar nu werd de klim twee keer beklommen. Wat Wout van Aert deed... Ik heb er geen woorden voor."

De manier waarop hij won, sprak tot de verbeelding. "Natuurlijk kan Van Aert een etappe winnen vanuit de ontsnapping. Maar in die ontsnapping zaten echt sterke renners. Bauke Mollema bijvoorbeeld kwam in het verleden naar de Tour om top tien of zelfs top vijf te rijden. En Van Aert rijdt hem zo uit het wiel."