Opnieuw oranje boven in Giro Donne: Nederlandse van DSM spurt naar haar tweede ritzege

Na de dertigste Giro-ritzege van Vos op donderdag, was het vrijdag opnieuw een Nederlandse die in de Giro Donne kon vieren. Na de etappe van San Vendemiano naar Mortegliano was het een landgenote van Vos die de overwinning pakte: Lorena Wiebes.

Vos behoorde tot het kransje kanshebsters om opnieuw te winnen, net als Norsgaard, Vollering en Wiebes. Want na 129,4 kilometer werd er een massasprint verwacht. Drie rensters zaten in de ontsnapping van de dag: Carbonari, Vettorello en Studenikina. Een bijzonder grote voorsprong kregen ze wel niet. Met dertig kilometer te gaan hadden de leidsters nog een bonus van twee en een halve minuut. Op zes kilometer van de aankomst was de hergroepering een feit: er zou dicht tegen de grens met Slovenië effectief gesprint worden voor de zege. WIEBES KLOPT NORSGAARD IN SPRINT Lorena Wiebes spurtte het snelst en bezorgde DSM zo voor de tweede keer in deze Giro een triomf. Emma Norsgaard van Movistar moest het stellen met de tweede plaats. De Italiaanse Sperotto werd derde, Vos kwam als vijfde over de streep.