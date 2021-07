Trotse Adrie merkte intense band tussen Mathieu van der Poel en Poulidor op en gelooft in goud in Tokio

Adrie van der Poel heeft zijn zoon Mathieu zien schitteren in de Tour. Die ode aan Raymond Poulidor - dat was de ritzege van Mathieu toch vooral - was iets bijzonder. Het maakt Adrie fier. Bij Mathieu ligt de focus inmiddels alweer volop op Tokio. Ook Adrie gelooft dat goud daar mogelijk is.

Adrie van der Poel was te gast in Villa Sporza en hem werd gevraagd hoe hij terugblikt op de Tour van Mathieu. "Ik kijk er met gepaste trots op terug. Het was voor Mathieu natuurlijk speciaal met zijn opa. Wij zagen Raymond maar twee keer per jaar. Dan is het toch een pak intenser dan wanneer je je opa elke week ziet. Ik had nooit gedacht dat ze zo close waren, maar dat zagen we eigenlijk al op de begrafenis."

In het flashinterview was het voor Mathieu vechten tegen de tranen. "Alle emoties die er nu bij “Matje” uitkwamen, dan zie je wel dat het heel diep zat. Achteraf hoorde ik dat Mathieu die eerste dag niet goed in zijn vel zat en heel nerveus was. Maar dat is zijn sterke punt, hij draait de knop dan snel om. De zondagochtend was hij een heel andere kerel."

Ik schat de kans hoog in dat Mathieu een medaille pakt

Dat was ook te zien aan het resultaat. Het is nu toewerken naar de Olympische Spelen in Tokio, om daar op de mountainbike ook zo'n schitterend resultaat in de wacht te slepen. "Ik denk dat hij er klaar voor is, het is nu vooral wennen aan de mountainbike. Hij zal ook op tijd daar zijn om aan het parcours, de temperatuur en het tijdsverschil te wennen. Ik schat de kans wel hoog in dat hij een medaille pakt en dan kan je ook goud halen."

Het parcours zou Mathieu wel moeten liggen. "Bart Brentjens heeft het parcours gezien en die zegt dat een hele goede Mathieu van der Poel daar goud kan pakken. Dan geloof ik dat, want hij is iemand met kennis. Flückiger en Pidcock zullen de grootste concurrenten zijn. Ook met Cink en de olympische kampioen zullen we rekening moeten houden."