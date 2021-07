Alpecin-Fenix bevestigt komst van Gianni Meersman: "Een kans die ik niet kon laten passeren"

Wat al bekend was, is nu ook officieel: Gianni Meersman gaat aan de slag bij Alpecin-Fenix als nieuwe ploegleider. Meersman komt over van de veldritploeg Pauwels Sauzen-Bingoal, dat met Richard Groenendaal ook al een opvolger aanstelde.

In juni geraakte al bekend dat Meersman op weg was naar Alpecin-Fenix en nu heeft de wielerploeg zijn komst ook bevestigd. "Toen Christoph Roodhooft me belde met de vraag of ik het team wilde vervoegen, was ik aangenaam verrast", zegt Meersman op de Facebookpagina van zijn nieuwe werkgever. "Onze eerste gesprekken gingen heel goed. Dit is een kans die ik niet kon laten passeren."

Meersman ruilt het veld dus voor de weg. "Wegwielrennen is helemaal mijn ding en het is mooi dat ik bij Alpecin-Fenix zal kunnen werken. Het is een jong en groeiend team met fantastische resultaten. Kijk maar naar de Tour de France."

De nieuwe kracht van Alpecin-Fenix weet ook al hoe hij de komende periode wil invullen. "De eerste maanden wil ik iedereen leren kennen, de renners en de staff. Wielrenners zijn meer dan enkel hun resultaten. Je moet ook weten hoe je met hen moet omgaan. Ik kijk ook al uit naar ons eerste trainingskamp."