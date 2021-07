Het is voor Philipsen de Tour van de dichte ereplaatsen: "Het is ongelooflijk wat Cavendish bereikt heeft"

Na de drie eerdere ritzeges van Cavendish in de Tour had het nu wel eens aan Philipsen mogen zijn. De Belg van Alpecin-Fenix blijft voorlopig steken op dichte ereplaatsen. In Carcassonne werd het de derde plek voor hem, achter Cavendish en diens ploegmaat Mørkøv.

Jasper Philipsen kon achteraf wel eerlijk toegeven dat hij op zijn waarde was geklopt. "Ik ben ontgoocheld, maar Cavendish was beter. Ik had goede benen en ik had er ook vertrouwen in. Maar ik had niet de snelheid die nodig was om te winnen", klonk de eenvoudige conclusie.

Geen eerste Tourritzege voor Philipsen dus, wel de 34ste in de loopbaan van Mark Cavendish. Ook Philipsen kan voor die verwezenlijking van Cav alleen maar respect opbrengen. "Het is geen schande om net achter Cavendish te eindigen. Het is ongelooflijk wat Cavendish hier bereikt heeft."

#TDF2021



💬 JP: "I’m disappointed, but Cavendish was better. I had good legs and confidence, but I didn’t have the speed to win. There’s no shame in finishing behind him. It’s incredible what he’s already done here. But of course, we have our own ambitions. We’ll keep trying.” pic.twitter.com/IO51VQ3A4P — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) July 9, 2021

Al hebben ze daar bij Alpecin-Fenix uiteraard weinig aan. "Natuurlijk hebben we zelf onze eigen ambities. We gaan dan ook blijven proberen", verkondigt Philipsen.