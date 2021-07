Bollen voor Van Aert geen serieuze optie denken ze bij Jumbo-Visma: "Wout heeft zich gewoon geamuseerd"

Na zijn triomftocht over de Ventoux mengde Wout van Aert zich zowaar in de strijd om de bollen in de rit naar Andorra. Drie keer deed hij boven op een col mee voor de punten. Dat doe je toch niet zomaar?! Met een bergtrui voor Van Aert moet geen rekening gehouden worden, stellen ze bij zijn ploeg.

Van Aert gaf na de vijftiende etappe ook zelf aan zich niet te gaan dubbel plooien voor de bolletjestrui. Eenzelfde geluid in HLN bij zijn ploegleider Grischa Niermann. "Je moet er niet vanuitgaan dat Wout nog drie keer mee gaat zitten in een ontsnapping. De bollen zijn niet het eerste doel."

Nochtans: Van Aert smeet zich wel vol hoor in de sprintjes om de punten. "Wout heeft zich gewoon een beetje geamuseerd. Hij heeft een beetje per ongeluk de dubbele punten geraapt op de Mont Ventoux en daardoor was het nu mogelijk om de trui te pakken, dan is het normaal dat je probeert. Je laat die toch niet liggen? Maar die kleine inspanningen gaan nooit een probleem zijn voor zijn conditie."

Wout probeert liever nog een rit te winnen

Integendeel. "Als iemand dit soort dingen kan, dan is hij het." Van Aert als derde in het bergklassement: Niermann bekijkt het eerder humoristisch. "Weet je, straks wint hij op de Col du Portet of in Luz Ardiden en is die bollentrui sowieso voor hem. Grapje! Neen, Poels, Woods en Quintana gaan echt voor die trui, dat wordt nog een heel grote strijd. Wout is slim genoeg: hij probeert liever nog een rit te winnen."