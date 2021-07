Groupama-FDJ gaat door tot 2024 met Franse tijdritspecialist

Groupama-FDJ gaat langer door met één van zijn renners. De ploeg heeft van de rustdag in de Tour gebruik gemaakt om de contractverlenging van Bruno Armirail aan te kondigen. De 27-jarige Franse renner tekende bij tot 2024.

Armirail staat vooral bekend als tijdrijder. Bij de U23 werd hij al eens Frans tijdritkampioen. Bij de elite veroverde Armirail in 2020 brons op het Frans Kampioenschap tijdrijden en dit jaar was hij tweede op het nationaal tijdritkampioenschap.

Vorig jaar eindigde hij in de top dertig in de Vuelta. Momenteel is Armirail actief in de Tour. Zo was hij erg bedrijvig in de etappe naar Andorra. Groupama-FDJ wil dus zeker nog met hem voort. "Ik ben zeer dankbaar dat ik de kans krijg om mijn contract te verlengen", zegt Armirail.

Het lijkt een goede 'match' te zijn tussen ploeg en renner. "De ploeg geeft me vertrouwen en laat me in alle sereniteit werken. Ik heb nog progressiemarge. Ik ben al fier dat ik aan mijn eerste Tour de France bezig ben. Dit is een andere koers dan alle anderen, elk moment leer ik bij."