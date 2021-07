Inzetten op de jeugd: Trek-Segafredo geeft Nederlands, Italiaans en Deens talent profcontract

Trek-Segafredo maakt werk van de lange termijn en geeft enkele talenten een contract. Uit Nederland is het Daan Hoole die bij de ploeg van Stuyven en Theuns zijn kans krijgt. Ook Filippo Baroncini en Asbjørn Hellemose komen vanaf 2022 aan de bak bij de profs.

Daan Hoole is een 22-jarige Nederlander die de voorbije vier seizoenen bij de opleidingsploeg SEG Racing gereden heeft. Hoole moet zich kunnen ontwikkelen tot een goede lead-out en is ook sterk in het tijdrijden. "Na de gesprekken die ik had, was het duidelijk dat Trek-Segafredo de beste keuze was voor mijn ontwikkeling", zegt Hoole.

Asbjørn Hellemose is een 22-jarige Deen. De laatste twee seizoenen heeft Hellemose gereden voor het Italiaanse VC Mendrisio. Net als de andere twee talenten is ook hij sterk in het werk tegen de klok. Hellemose kan ook een stukje klimmen en kan eigenlijk bestempeld worden als allrounder. "Het was een droom van mij sinds ik vijf was om WorldTour-renner te worden en nu gaat die uitkomen."

Read more about the three new signings, who will start as stagiaires and turn professional with us January 1 2022 ⬇️https://t.co/XnvwRvHdMv — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) July 12, 2021

Filippo Baroncini is een 20-jarige Italiaan. Voorlopig komt hij nog uit voor Team Colpack Ballan. Baroncini blinkt echt al uit in het tijdrijden. "Ik ben enorm gemotiveerd om mijn potentieel te tonen en om het goed te doen voor de ploeg. Dit is een ploeg die niet bang is om youngsters ruimte te geven", aldus Baroncini. Deze drie renners gaan dit jaar nog als stagiair Trek-Segafredo vervoegen. Hun profcontract gaat volgend jaar in.