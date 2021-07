Jeroen Swart beschikt over de data die aantonen hoe goed Pogačar is: "Er is zeker voldoende controle op doping"

Pogačar heeft het klassement in de eerste twee weken van de Tour gedomineerd. Dopinginsinuaties zijn in zulke situaties nooit ver weg. Pogačar is er op een persconferentie al eens op ingegaan. Jeroen Swart is een persoon die beschikt over de data van de Sloveen.

Swart is Head of Medicine bij UAE en haalt ook bij Cyclingnews de dopingtesten in de Tour de France aan. "Je moet je twee dingen afvragen: of er genoeg controle is en of die controle ook werkt. Ik denk dat er zeker genoeg controle is. Zoals Tadej zei, is hij eens drie keer op één dag gecontroleerd."

Een negatieve test afleveren betekent echter niet honderd procent zwart op wit dat je geen doping gebruikt. Daardoor blijft altijd ruimte voor speculatie. "Je kunt als atleet niet bewijzen dat je absoluut clean bent. Daar is de technologie gewoon niet voor. Wat kun je meer zeggen dan wat Tadej zei op zijn persconferentie?"

Tadej is iemand die niet zoveel stress vertoont als anderen

Wat blijkt dan uit de data dat van Pogačar het type renner maakt dat zo goed voor de dag kan komen in de Tour de France? "Hij is iemand die niet zoveel stress vertoont als anderen in een gelijkaardige situatie. Hij is nog altijd vrolijk. Hij is relaxed en professioneel. Tadej lijkt ook heel snel te recuperen van zware inspanningen."