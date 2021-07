Slachtoffers na zware bergrit in de Tour: concurrent minder voor Cav en Philipsen, Boasson Hagen ruim buiten tijd

Niet iedereen blikt voldaan terug op de zware bergrit naar Andorra. Boasson Hagen was buiten tijd, Nacer Bouhanni moest onderweg opgeven. Die laatste had er al een paar zware dagen opzitten. Ook voor Boasson Hagen zag het er in de vijftiende rit al snel somber uit.

Boasson Hagen kwam in de dertiende etappe zwaar ten val. Dat was de crash door de kiezeltjes op de weg waar ook Tim Declercq bij betrokken was. Het was uiteraard geen cadeau voor Bouhanni dat de zware etappes bleven komen. In de vijftiende rit moest de snelle man van Arkéa-Samsic al snel lossen.

Het was dus niet echt een verrassing dat in de loop van de dag de melding kwam dat Bouhanni had opgegeven. De Fransman reed een goede Tour, enkel die ultieme beloning ontbrak. Hij werd in de massasprints een keertje vierde, twee keer derde en een keer tweede. Voor Jasper Philipsen en Mark Cavendish dus weer een concurrent minder voor de resterende sprint of sprints, als ze zelf de bergen goed over geraken.

BOASSON HAGEN RIJDT TEVERGEEFS TOT AAN FINISH

Ook voor Boasson Hagen stopt de Tour de France na vijftien etappes. Na het bekijken van de tijd van ritwinnaar Kuss voor het opmaken van de tijdslimiet, bleek al snel dat de Noor ongeveer een kwartier achter op schema lag. Er vertrok zich geen mirakel meer: Boasson Hagen was bijna een halfuur buiten tijd wanneer hij eindelijk de aankomst bereikte.