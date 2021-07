Opnieuw een offensieve Wout van Aert in de bergen? "Als er zich een kans voordoet, ga ik proberen om ervoor te gaan"

Elke dag in de Tour is het weer de vraag: wat is Wout van Aert van plan? Zelfs in de bergen. Door de polyvalentie van Van Aert kan hij op papier in elke etappe naar voren komen. Uitkijken of er een aanval van hem komt op weg naar Saint-Gaudens.

De Tour de France is toe aan zijn tweede Pyreneeënrit, met een etappe over de Portet d'Aspet. Een hele steile klim, maar die ligt wel ver van de finish. Daardoor moet een type renner als Van Aert in de finale wel in een goede positie kunnen komen. Alleen moeten ze bij Jumbo-Visma ook denken aan Jonas Vingegaard, die nog in aanmerking komt voor het podium. In de vorige rit - gewonnen door Kuss - zat die toch al vroeg alleen. "Onze doelstelling is om Jonas Vingegaard te ondersteunen", vertelde Van Aert voor de start van de zestiende rit ook in startplaats Pas de la Case. 🇫🇷 #TDF2021



Belgian champion @WoutvanAert ahead of stage 16 ⤵️ pic.twitter.com/eEIgto7SHg — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 13, 2021 Tegelijkertijd kan het ook een voordeel zijn om iemand voorop te sturen. Dan is het best om iemand als Van Aert vooraan te hebben die het ook kan afmaken. "Als er zich een kans voordoet voor mezelf, zal ik zeker proberen om er voor te gaan."