Ploegleider Pogacar is er zeker van: "Van Aert kan de Tour winnen"

Volgens Alan Peiper, ploegleider van Tadej Pogacar bij UAE Team Emirates, denkt dat Wout Van Aert het in zich heeft om de Tour de France te winnen.

Van Aert toonde al straffe dingen in deze Tour. Peiper ziet wel één voorwaarde. “Ik ben ervan overtuigd dat Van Aert een serieuze rivaal kan worden voor Tadej om de Tourzege”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Tenminste: als hij het veldrijden laat liggen en zich minder op de klassiekers richt."

"Dan kan Van Aert de Tour winnen. Dat hebben we eerder al gezien bij coureurs als Geraint Thomas of Bradley Wiggins. Ik zou niet zeggen dat Van Aert de Tour drie keer kan winnen, maar met zijn klasse, zijn kwaliteiten en met een ploeg die om hem gebouwd is, zou hij ertoe in staat moeten zijn.”