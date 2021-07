TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 16 EL PAS DE LA CASA - SAINT-GAUDENS: Wie is de sterkste vroege vluchter in het middengebergte?

Dag 18 in de Tour de France, de dag na de tweede rustdag. Met op het programma: de zestiende rit, van El Pas de la Casa naar Saint-Gaudens.

Vorig jaar werd de zestiende etappe van de Tour de France gewonnen door Lennard Kämna, de klimmer van Bora-Hansgrohe die voorop bleef na mee te gaan in de ontsnapping. Ook dit jaar is een vroege vluchter die het afrondt na een tocht in de bergen het meest waarschijnlijke scenario, aangezien het gaat om een etappe in het middengebergte.

Zwaarste klim ver van finish in zestiende etappe Tour de France

De renners krijgen een rit voorgeschoteld van 169 kilometer, van startplaats El Pas de la Casa naar aannkomstplaats Saint-Gaudens. De gele trui moet natuurlijk ook zien tijdsverlies te vermijden in deze etappe, maar met de zwaarste beklimming op een zeventigtal kilometer van de aankomst moet dat wel lukken. Dat is de Col de la Core: een beklimming van 13,1 kilometer aan 6,6% van eerste categorie.

Aan de voet van de Col de la Core hebben de renners al één klim achter de rug: de Col de la Port. Op deze klim gaat het aan een gemiddelde van 5,1% naar boven gedurende 11,4 kilometer.Dat is een beklimming van tweede categorie en dat geldt ook voor de Col de Portet d'Aspet. Vooral prestige ligt te wachten op de top, na 5,4 kilometer te klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1%.

Diep in de finale volgt dan nog de Col d'Aspret-Sarrat, een col van vierde categorie. Steil is de klim nochtans wel (8,4%), maar na 800m is het klimwerk alweer voorbij. Enkel door al heel snel met een versnelling te komen kan daar nog het verschil gemaakt worden.

Geen grote verschuivingen in klassement

De laatste zeventig kilometer moeten er geen grote verschuivingen tussen klassementsmannnen verwacht worden, of het zou het terugkeren van geloste renners moeten zijn. Gezien het profiel in de finale maakt de vroege vlucht een goede kans: wie is de beste klimmer uit de ontsnapping van de dag?

Ook benieuwd naar de uitslag van de zestiende etappe in de Tour de France? Etappe 17 wordt verreden op 14 juli, de rennners maken zich dan op voor een rit van Muret naar Saint-Lary-Soulan. Lees meer in de voorbeschouwing op de zeventiende etappe.