Van Aert wou wel mee met ontsnapping maar mocht niet: "Noodgedwongen"

Het profiel van de 16e etappe in de Ronde van Frankrijk leek spek voor de bek te zijn voor Wout van Aert, als hij tenminste met de juiste groep mee was.

Dat het een vluchtersetappe zou worden, stond in de sterren geschreven. Ook Van Aert probeerde enkele keren om mee te gaan maar zat niet vooraan toen de schifting gemaakt werd. Achteraf legt hij voor de microfoon van Sporza uit hoe dat komt.

"Het was inderdaad de bedoeling maar tijdens de etappe waren Mike (Teunissen) en Steven (Kruijswijk) waren even gelost. Dus we moesten noodgedwongen onze plannen veranderen aangezien we nog maar met twee bij Vingegaard zaten. Het was beter om bij hem te blijven en hem te beschermen", klinkt het bij de Belgische kampioen.

Al is het in etappes zoals die van dinsdag zeker niet eenvoudig voor Van Aert om in die ontsnapping te geraken. "Ik word natuurlijk wel geviseerd. Nu was het door de mannen die goed staan in het bergklassement en de andere renners die geïnteresseerd zijn om de etappe te winnen. Wat het morgen en overmorgen zal worden, weet ik nog niet. Ik voel me wel goed maar we zullen straks het plan opmaken", besluit hij.