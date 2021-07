Zichtbaar geëmotioneerde en gefrustreerde Bakelants haalt zijn gram na sterke etappe: "Ik word zwaar onderschat"

Jan Bakelants reed lange tijd mee vooraan en was de laatste die moest lossen toen Patrick Konrad richting de overwinning soleerde. Achteraf was de renner van Intermarché Wanty-Gobert zichtbaar aangeslagen over wat er de voorbije dagen allemaal gezegd en gebeurd is.

Bakelants was samen met Doubey en Juul-Jensen op pad in de 16e etappe van de Tour de France. Achter hen reed een groepje met onder meer Matthews, Colbrelli, Konrad, Aranburu en Gaudu maar de koplopers vertikten het om de achtervolgers en masse te laten terugkomen. Enkel Konrad slaagde erin om de oversteek te maken. Uiteindelijk lukte het Konrad ook om iedereen (met Bakelants als laatste) te lossen op de laatste col van de dag en naar ritwinst te soleren.

Duchtig woordje gepraat met Hilaire Van der Schueren

Bakelants eindigde uiteindelijk als achtste en er moest hem duidelijk wat van her hart toen hij over de finish kwam. "Mensen twijfelden misschien of ik wel meereed, maar vandaag heb ik me getoond. Ploegleider Hilaire Van der Schueren zei deze week dat de dokter en de osteopaat onze twee uitblinkers waren. Ik heb hem daar ook op aangesproken op de bus want die uitspraak was beneden alle peil", zegt hij met natte ogen voor de microfoon van Sporza.

"Ik vind dat ik zwaar onderschat word de laatste tijd. Het lijkt wel of ik me moet verantwoorden dat ik hier aan de start sta en dat stoort mij ", gaat hij verder in zijn frustratie. "Ik had hier drie kansen en heb ze telkens proberen te verdedigen. Vandaag heb ik de frustratie van me afgefietst, op de verjaardag van mijn dochter die vandaag 5 is geworden", vergeet hij ook het thuisfront niet.