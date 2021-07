OFFICIEEL: renner die vandaag in de aanval is in de Tour de France, heeft zijn contract verlengd bij zijn wielerploeg

Anthony Perez is vandaag in de aanval in de koninginnenetappe van de Tour de France en de Fransman zal met vleugels rondrijden, want hij heeft zijn contract verlengd bij Cofidis voor twee seizoenen.

Anthony Perez is een echte rasaanvaller. Zo was de renner van Cofidis in deze Tour de France al een paar keer in de aanval en ook in de koninginnenetappe van vandaag zit de Fransman in de vlucht van de dag.

De Franse WorldTour-ploeg is tevreden over Anthony Perez, want Cofidis heeft besloten om het contract van Anthony Perez te verlengen. Zo zal Perez ook de komende twee jaar voor Cofidis rijden.