Ook deze Belgische renner houdt het aan het einde van dit seizoen voor bekeken: "Er is nog maar weinig aan sinds de laatste coronagolf"

Niet alleen Bert De Backer stopt aan het einde van dit seizoen met koersen, want ook een andere landgenoot houdt het voor bekeken. Zo stopt ook Frederik Backaert, ploegmaat van De Backer bij B&B Hotels p/b KTM.

Frederik Backaert is nog maar 31 jaar oud, maar toch houdt de Belgische renner het al voor bekeken na dit seizoen. Volgens Backaert is er niet veel meer aan sinds de laatste coronagolf. Hij vertelde het in een interview bij Het Nieuwsblad.

"Ik heb dit jaar nog maar 17 koersdagen achter de kiezen. Er is nog maar weinig leute aan sinds de laatste coronagolf. Ik ben acht jaar prof geweest en daarna is het tijd voor iets anders. Het is mooi geweest", aldus Backaert.