Is Thomas De Gendt bezig aan zijn allerlaatste Tour de France? "Ik heb hier nog weinig te zoeken"

Thomas De Gendt is bezig aan zijn negende Tour de France, maar de kans is zeer groot dat er geen tiende Tour meer zal bijkomen voor onze landgenoot. De Gendt laat namelijk weten dat het nog weinig zin heeft om terug te komen.

Met twee ritzeges in de Tour de France de voorbije jaren, is de Franse rittenkoers zeker een succesverhaal geweest voor Thomas De Gendt. Deze editie wilde het echter niet helemaal lukken voor onze landgenoot.

De kans is groot dat dit meteen ook de allerlaatste Tour de France was van De Gendt. "Iemand anders mag het in mijn plaats komen proberen. Ik heb hier nog weinig te zoeken. Ik kan hier enkel nog komen als knecht, dus dan kan ik beter een ander programma zoeken", laat de renner van Lotto Soudal weten bij Sporza.