TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 18 PAU - LUZ ARDIDEN: Kan een Bask of Colombiaan de maat nemen van Pogacar?

Dag 20 in de Tour de France. Met op het programma: de achttiende etappe van Pau naar Luz Ardiden.

Vorig jaar werd de achttiende etappe van de Tour de France gewonnen door Michal Kwiatkowski. Het werd een triomftocht voor Kwiatkowski en Carapaz, twee ploegmaats van Ineos die samen over de finish kwamen. Carapaz gunde Kwiatkowski de overwinning. Dit jaar is de achttiende rit de laatste bergrit. Voor berggeiten die nog tijd moeten goedmaken, is het alles of niets.

Kortste rit in lijn in Tour de France

Het is dus de voorlaatste dag waarop de strijd om de gele trui woekert en de laatste kans voor de pure klimmers om een zaakje te doen. De renners krijgen een rit voorgeschoteld van 129,7 kilometer, van startplaats Pau naar aankomstplaats Luz Ardiden. De kortste rit in lijn in deze Tour de France, maar ook een zware.

De eerste twee beklimmingen van de dag, de Côte de Notre-Dame de Piétat en de Côte de Loucrup, zijn veeleer opwarmertjes. Omdat het ook geen lange beklimmingen zijn, worden ze beschouwd als klimmetjes van vierde categorie. De eerste klim duurt 2,6 kilometer aan 5,6%. Op de Loucrup is het 2 kilometer klimmen aan 7%.

Het profiel van deze rit is gelijkaardig met dat van de vorige rit: een vrij gemakkelijke aanloop, om het dan helemaal te laten ontploffen in de finale. Want nadien trekken de renners naar de Tourmalet, wat al vaker het dak van de Tour de France was. De mannen die echt nog minuten moeten goedmaken, worden mogelijk verleid om hier al aan te vallen.

Money time

Op de Tourmalet is het 17,1 kilometer klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3%. Op 13,3 kilometer van de aankomst zijn de renners aan de voet van Luz Ardiden, nog zo'n col met geschiedenis. Met een finish boven op de top is het money time voor de kandidaten voor de gele trui. Een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4% krijgen ze dan nog voorgeschoteld.

Zowel de Tourmalet als Luz Ardiden zijn beklimmingen buiten categorie. Op Luz Ardiden zijn het vaak ook de Basken en Spanjaarden die zich in hun sas voelen. Dus is het sowieso kijken naar Movistar: wat kunnen Mas en Valverde? De grootste kanshebber bij Astana is wellicht Lopez. Hij is zeker niet de enige Colombiaan die deze klim moet liggen. Dan denken we ook aan een Carapaz bij Ineos.

Strijd om 'malliot jaune'

Ook Pogacar zal zich niet onberoerd kunnen laten. Wie slaat een slag in de strijd om 'le maillot jaune'? Ook benieuwd naar de uitslag van de achttiende etappe van de Tour de France? Etappe 19 wordt verreden op 16 juli, de renners krijgen dan een rit voorgeschoteld van Mourenx naar Libourne. Lees meer in de voorbeschouwing op de negentiende etappe.