TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 19 MOURENX - LIBOURNE: Krijgen vluchters vrijgeleide of hebben sprintersploegen voldoende mannetjes over?

Dag 21 in de Tour de France. Met op het programma: de negentiende rit van Mourenx naar Libourne.

Vorig jaar werd de negentiende etappe van de Tour de France gewonnen door Kragh Andersen, die zijn sterke Tour zo bekroonde met ritwinst. Andersen maakte deel uit van een ontsnapping en kon demarreren op het moment dat de anderen al aan hun limiet zaten. Gevolg: de Deen was solo op weg naar ritwinst.

Eén beklimming in negentiende etappe Tour de France

Ook dit jaar is de negentiende rit een rit waarin de gele trui zich geen zorgen moet maken en het vooral om de etappezege gaat. De renners krijgen een rit van 207 kilometer voorgeschoteld, van startplaats Mourenx naar Libourne. Van in Mourenx gaat het meteen naar beneden, waarna meteen de enige beklimming van de dag op het programma staat: de Côte de Bareille.

Deze klim van vierde categorie zit erop na 1,9 kilometer en kent een stijgingspercentage van 5,3%. Nadien gaat het nog een hele rit op en af, maar zijn de oplopende stukken niet zwaar genoeg om nog echt brokken te maken. Gezien het profiel van de etappe zou dus een massasprint verwacht kunnen worden, alleen is het al drie weken koers geweest.

Velen zitten al door hun beste krachten en ploegen zijn ook al heel wat mannetjes kwijtgespeeld. Het is dan ook de vraag of sprintersploegen als Deceuninck-Quick.Step nog mannetjes genoeg overhebben om het samen te houden en de wil hebben om nog de inspanningen te leveren om het tot een sprint te laten komen.

Mooie laatste kans voor vluchters

Dat is op zijn minst twijfelachtig en dus is het ook een mooie kans voor de vluchters om het nog eens tot op het einde uit te zingen. Zeker voor de renners die het hiervan moeten hebben, maar niet beschikken over de beste klimmersbenen, is dit een uitgelezen gelegenheid. De groene trui zou ook zijn goedkeuring kunnen geven aan de vroege ontsnapping, om zo heel wat punten te laten wegnemen.

Na het laatste knikje in Gennisac zijn de laatste acht kilometer volledig vlak. Ook benieuwd naar de uitslag van de negentiende etappe van de Tour de France? Etappe 20 wordt verreden op 17 juli, de renners maken zich dan op voor een tijdrit van Libourne naar Saint-Emilion. Lees meer in de voorbeschouwing op de twintigste etappe.