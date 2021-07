Geraint Thomas en Chris Froome dollen op social media en hebben heimwee naar 2015

Chris Froome en Geraint Thomas wonnen in het verleden (meermaals voor Froome) de Ronde van Frankrijk maar tegenwoordig is het wat lastiger voor de Britse renners.

Chris Froome heeft sinds zijn val in de Dauphiné van 2019 niet meer zijn niveau van voordien gevonden en rijdt vooral anoniem rond in het peloton. Niet meer voor Sky/Ineos, maar voor Israel Start-Up Nation.

Geraint Thomas leek vorig jaar goed op dreef in de Giro maar moest opgeven na een val. Deze Tour is zijn rol beperkt tot knechten bergop in dienst van Richard Carapaz.

Tijdens de 19e etappe had een opvallende kijker gezien dat Froome samen met Thomas, Poels en Porte aan kop van het peloton aan het rijden is. In een ver verleden waren de vier renners nog ploegmaten bij Sky en dat was Thomas niet vergeten. Froome, Thomas, Poels en Porte maakten in 2015 allemaal deel uit van de selectie bij Team Sky voor de Ronde van Frankrijk van 2015. Die werd gewonnen door Froome voor Nairo Quintana.

"We hadden het idee om de 'band' terug opnieuw samen te brengen", reageerde een lachende Thomas op Twitter. Waarop Chris Froome inpikt met een GIF van de Britse boysband One Direction. Even dollen na 19 zware Touretappes? Waarom niet...