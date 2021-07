Leeggereden Jasper Stuyven ontgoocheld nadat hij (opnieuw) op Mohoric botst: "Dat is klap vooraf"

Jasper Stuyven zat opnieuw in de goede ontsnapping in de Ronde van Frankrijk. Maar net zoals in de 7e etappe waar hij tweede werd, botste hij ook nu op een sterke Matej Mohoric

.Toen het meer en meer duidelijk werd dat een van de vluchters de onstnapping van de dag zou halen, zat het spel op de wagen vooraan. Slag om slinger probeerden renners weg te geraken of toch een aantal renners te lozen. Ook toen Mohoric all even weg was, regende het aanvallen bij de achtervolgers.

Jasper Stuyven zat steevast mee vooraan maar kon ook niet beletten dat Mohoric naar de zege soleerde. "Het was niet goed genoeg", foetert hij voor de microfoon van Sporza. "Het is het einde van de Tour hé, dan ben je kapot. Dat ik op voorhand voorspelde dat het geen sprint zou worden en ik in de vlucht zou zitten? Dat is klap vooraf", zegt hij zichtbaar gefrustreerd.

"Natuurlijk ben ik ontgoocheld. Je krijgt de kans om een overwinning te pakken, je rijdt elkaar piepedood en toch rijdt er nog iemand weg. Chapeau voor Mohoric", besluit hij.