Remco binnenkort Big in Japan? "Nog even genieten van de mooie wegen in Tokyo"

Remco Evenepoel reisde eerder deze week af naar Tokyo om te acclimatiseren aan de omstandigheden. Sinds de het BK op 20 juni heeft Evenepoel niet meer gekoerst, de 21-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step moet vooral doormiddel van trainingsarbeid in vorm geraken voor de weg- en tijdrit.

Dat doet hij ook in Tokyo zelf. Evenepoel reisde 5 dagen geleden af naar Azië en is op dit moment in de weer om de Japanse wegen te verkennen. "Voorlopig is alles in orde hier, ik geniet van de mooie fantastische wegen", schrijft hij bij een filmpje op zijn sociale media.

Wout van Aert en Greg Van Avermaet zullen daags na de Ronde van Frankrijk in Tokyo arriveren, 5 dagen voor de tijdrit op zaterdag 24 juli.

Hey guys, here’s a little hello from #Tokyo2020 👋🏼 so far everything is going well and I’m enjoying these beautiful roads in Japan 🇯🇵 #TeamBelgium @teambelgium pic.twitter.com/jiNaSZT5QZ