Vingegaard op schema voor tweede plaats in Tour de France: "Kuss, Van Aert en Teunissen waren grote klasse"

Jonas Vingegaard is op weg om knap tweede te worden in de Tour de France. Ploegmaats als Van Aert aan zijn zijde hebben, dat helpt de Deen uiteraard enorm. Al heeft ook Vingegaard zelf een grote verdienste: hij is zonder enige twijfel dé ontdekking in deze Tour.

Het was de vraag of Vingegaard ook in de laatste bergrit zou standhouden. "Ik had niet mijn beste dag. Het was erg afzien en een mentaal gevecht. Dus je kunt je voorstellen dat ik heel erg blij met mijn prestatie. Dat ik na de laatste bergetappe in de Tour de France tweede sta in de Tour de France is geweldig. Ik begon de Tour in dienst van Primož Roglič, maar dit had ik niet durven dromen."

Het ziet er goed uit voor het podium

Na het letterlijk wegvallen van de kopman nam Vingegaard gezind over, beter dan ze bij Jumbo-Visma hadden kunnen denken. "Ik moet ook de ploeg bedanken. Sepp Kuss, Wout van Aert en ook Mike Teunissen waren grote klasse. Het ziet er goed uit nu voor het podium in Parijs. Maar we hebben eerder in deze Tour gezien dat het ook anders kan lopen."

Aangezien Vingegaard een betere tijdrijder is dan Carapaz, mag die tweede plaats in de stand niet meer in de problemen komen. "Eerst nog een etappe overleven en dan nog één keer vol gas in de tijdrit", besluit Vingegaard.