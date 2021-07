Na-Tourcriterium van Roeselare strikt Mark Cavendish: "Niet gemakkelijk met Olympische Spelen"

Marc Cavendish zal dinsdag meerijden op het na-Tourcriterium in het West-Vlaamse Roeselare, zo laat de organisatie weten.

Mark Cavendish zakt dinsdag af naar Roeselare voor het na-Tourcriterium. Ook Tim Merlier en Dylan Teuns, beiden ritwinnaars in de Tour, zijn van de partij. "Het is niet gemakkelijk geweest om onze 11e editie in elkaar te steken. Er zijn tal van reglementen waarmee we rekening moeten houden in deze huidige coronapandemie maar we zijn er toch in geslaagd de klus te klaren", klinkt het bij organisator Thomas Verhaeghe.

Op de koers is ook publiek toegelaten. "Al zal er steevast gescreend worden dat er op bepaalde plaatsen niet teveel volk bijeen troept. We hebben door de coronapandemie ons parcours daarvoor speciaal aangepast. We blijven nu meer in het stadscentrum van Roeselare zodat de mensen op de vele terrassen langsheen de omloop de renners kunnen zien rijden. We laten ook grote ledschermen installeren op enkele pleinen in Roeselare zodat niemand iets van de koers moet missen."

Met Cavendish wist Roeselare een prijsbeest uit de Tour te strikken. “Natuurlijk helpt het in de onderhandelingen dat één van onze sponsors Deceuninck is. Naast Cavendish zal van zijn Deceuninck-Quick Stepteam ook nog Tim Declercq aanwezig zijn. Met het wegvallen van andere criteriums zoals dat van Aalst zijn we het enige na-Tourcriterium in de Benelux. De Olympische Spelen hebben er wel voor gezorgd dat we geen gele trui hebben in Roeselare. Bovendien griste Tadej Pogacar naast de gele trui ook nog de witte en de bollentrui weg. Dan ben ja in één klap drie truien kwijt. Toch ben ik de mening toegedaan dat ons deelnemersveld er best mag zijn."