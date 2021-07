Tadej Pogačar zal zich niet de nieuwe Kannibaal noemen: "Elke renner is uniek, ik kan niet uitdrukken hoe blij ik ben"

Niemand behaalde ooit meer dan vijf geldige Tourzeges, ook 'de Kannibaal' niet. Tadej Pogačar zit nu aan twee stuks en is nog altijd maar 22. Gaat dat record er binnen enkele jaren aan? Daar hoeft Pogačar nu nog niet aan te denken. Eerst genieten van zijn tweede Tourzege.

"Het is te gek om opnieuw in het geel op de Champs Elysées aan te komen, samen met mijn ploeg", vertelde Pogačar na de aankomst in Parijs. "We hebben genoten van de dag." Kan hij zijn Tourzege echt vieren, aangezien er nog altijd toch wat coronamaatregelen gelden? "We gaan nu gewoon een goede tijd hebben en dat is voldoende als viering."

Uiteraard moet het een bijzonder gevoel zijn om zo te domineren in de Tour. "Ik kan niet uitdrukken hoe blij ik ben. Met de mensen die ik rond mij heb... Dit is iets van een ander niveau." Pogačar lijkt klaar om nog vele jaren de Tour te blijven winnen. "Ik ga de volgende jaren gemotiveerd blijven, maar ik ziet niet te stressen over wat zal komen."

Dat hij de 'nieuwe Kannibaal' is, wil Pogacar dus niet gezegd hebben. "Ik vergelijk mezelf niet graag met andere renners. Elke renner heeft zijn eigen stijl en persoonlijkheid. Elke renner is uniek." Het is sowieso al prachtig wat de Sloveen bereikt heeft. "Vorig jaar waren het ongelooflijke emoties. Nu sta ik opnieuw op het hoogste schavotje van het podium, maar het gevoel is anders."