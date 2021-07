Eerste zege sinds terugkeer groots moment voor Groenewegen: "Grote opluchting, ook in mijn privéleven veel gebeurd"

Dylan Groenewegen is opnieuw wielrenner sinds begin mei. Nu is hij er ook één met een zege op zijn palmares dit jaar, een winnaar. In de openingsetappe van de Ronde van Wallonië stond er geen maat op de Nederlandse sprinter.

Uiteraard doet de eerste overwinning sinds zijn comeback in het peloton na zijn schorsing deugd. "Het is een grote opluchting dat het nu eindelijk lukt. Ik voelde me in de Ronde van België ook al top in de finales, maar toen lukte het niet." In de eerste rit in de Ronde van België werd het dus wel de gewenste afloop. "De ploeg had de controle en deed een super goede lead-out."

ROOSEN STERKE LAATSTE MAN

Dat maakt het voor Groenewegen ook een stuk gemakkelijker. "Ik ben nooit in het gedrang gekomen. Timo Roosen was als laatste man heel erg sterk en ik hoefde het alleen nog af te maken. Dat lukte gelukkig. Deze overwinning is meer dan een overwinning voor mij."

Groenewegen legt uit wat hij daarmee bedoelt. "Het was een hele lastig periode waarbij het fietsen op de tweede plaats kwam. Er is veel gebeurd. Natuurlijk met het ongeluk", verwijst hij naar de crash met Jakobsen in Polen. "Maar ook in mijn privéleven. We zijn hard blijven werken. Om dan terug te winnen is wel heel erg fijn."

STEUN VAN DE PLOEG

Die hele periode is een rollercoaster geweest, maar Groenewegen heeft nooit de steun van Jumbo-Visma verloren. "De ploeg is de afgelopen tijd volle bak achter mij blijven staan en daar ben ik ze heel dankbaar voor. Dat heeft mij heel erg geholpen."