Egan Bernal rouwt mee: wereldbekende jonge fan slachtoffer van vluchtmisdrijf en is overleden

Colombia is in diepe rouw gedompeld. Een jongen van 13, bekend als fan van Bernal, is overleden. Foto's van Julián Esteban Gómez geraakten in 2019 wereldwijd verspreid: het jongetje was tot tranen toe bewogen door de Tourzege van Bernal. Twee jaar later is aan het leven van Julián een einde gekomen.

Veel en veel te vroeg natuurlijk. De Colombiaanse jongen was met de fiets aan het rijden toen hij aangereden werd door een autobestuurder. De dader pleegde vluchtmisdrijf. Julián had zelf ook een voormalig profwielrenner als wielercoach. Die maakte het overlijden van Julián bekend. Twee jaar geleden is het nog maar dat de jonge wielerfan wereldbekend werd, toen hij zijn emoties de vrije loop liet na de Tourzege van zijn grote held Egan Bernal. Ook de eindzege in de Giro van Bernal dit jaar zal Julián ongetwijfeld veel gedaan hebben. Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián. pic.twitter.com/S86rX0M6Cp — FABIO RODRIGUEZ. #formandofuturoscampeones (@farozciclismo1) July 18, 2021 Triestig dat Julián op die leeftijd en op die manier al het leven heeft moeten laten. We wensen zijn vriendjes en familie veel sterkte.