Michel Wuyts blikt terug op straffe prestatie van Tadej Pogacar: "Hij is fysiek uitzonderlijk sterk en bijzonder slim"

Tadej Pogacar is de wielerwereld aan het veroveren. Nadat de Sloveen eerder al de Tour de France van vorig seizoen kon winnen, maakte hij ook in deze editie van de Tour heel wat indruk. Zo heeft hij zijn tegenstand weggeblazen.

Ook Michel Wuyts was onder de indruk van Tadej Pogacar. De wielercommentator en analist gaf zijn analyse over Pogacar bij Sporza. "Hij is fysiek uitzonderlijk sterk en bijzonder slim. Zo kan hij situaties zeer snel inschatten", aldus Wuyts.

"Als hij het niet te zot in zijn hoofd krijgt, zou hij wel eens vertrokken kunnen zijn voor de komende jaren. Toch moeten we voorzichtig zijn met zo'n uitspraken, want we zeiden dat ook over Egan Bernal. Alle factoren zijn bij Pogacar echter aanwezig om jaren aan de top te staan", legde Wuyts uit.