Nadert het einde van het Brailsford-tijdperk? "Als ik gezondheidsproblemen blijf hebben, kan ik niet verder doen"

Al sinds 2010 is Dave Brailsford de drijvende kracht achter het huidige Ineos, dat vroeger Sky als hoofdsponsor had. De mogelijkheid bestaat dat het tijdperk van de teammanager zijn einde nadert. Brailsford kampt met gezondheidsproblemen.

In 2019 werd bij Brailsford prostaatkanker vastgesteld: er moest geopereerd worden om dat kwaadaardig gezwel weg te halen. Dit jaar kreeg Brailsford te maken met een hartprobleem. Dat is voor de Brit allemaal toch wat te veel van het slechte.

LEVENSBEDREIGEND

"Als ik gezondheidsproblemen blijf hebben, kan ik niet verder doen", geeft Brailsford aan in een interview in The Guardian. "Daar ben ik vrij duidelijk over. Als je twee keer in twee jaar momenten meemaakt die je als levensbedreigend ervaart, ga je nadenken over wat er gaat gebeuren."

Hoe was het tot dusver om met die problemen om te gaan? "De kanker was eng maar beheersbaar, het hartprobleem was nog veel enger." Zijn deze gezondheidkwesties te linken aan zijn rol als teammanager? "Het is een stressvolle job, dat hoort erbij. Dat was niet enkele het laatste jaar zo, maar in de laatste tien jaar."