Winnaar Superstrijdlust ziet zijn contract opengebroken worden na goede prestaties in Tour de France

Goede prestaties in de Tour de France, die worden beloond. De winnaar van de Superstrijdlust zit gebeiteld voor de komende jaren: Franck Bonnamour (rechts op de foto) kan ook de volgende twee jaren bij zijn huidige ploeg blijven.

Bonnamour had sowieso nog een contract tot het einde van 2022. Die overeenkomst is opengebroken en verlengd met nog een extra jaar. "Er is hier een schitterende sfeer, een familiale structuur en ze laten je ook nog toe om mens te zijn. Dat is exact waar ik naar op zoek was", ziet Bonnamour enkel redenen om langer te blijven.

Met het winnen van de Superstrijdlust in de Tour heeft de 26-jarige Fransman uiteraard goede punten gescoord. Voor een Franse ploeg als B&B Hotels is het belangrijk om zich op zo'n manier in de kijker te kunnen zetten. Bonnamour maakte dan ook deel uit van de podiumceremonie voorbije zondagavond in Parijs.

"We beginnen aan een nieuw hoofdstuk in onze nog jonge geschiedenis door het contract van een renner met zo'n potentieel te verlegen", zegt teammanager Jérôme Pineau.