šŸ“· Fabio Jakobsen zeer emotioneel na eerste overwinning sinds comeback: "Geen woorden nodig"

Straffe prestatie van Fabio Jakobsen. De Nederlander van Deceuninck-Quick-Step was namelijk de snelste in de tweede etappe van de Ronde van Walloniƫ. Het was zijn eerste overwinning sinds zijn comeback, dus de renner was zichtbaar aangeslagen.

Bijna een jaar na zijn zeer zware val in de Ronde van Polen, heeft Fabio Jakobsen opnieuw kunnen winnen. De Nederlander was in de tweede etappe van de Ronde van Wallonië sneller dan Fernando Gaviria en Amaury Capiot. Na de rit was de renner van Deceuninck-Quick-Step zichtbaar aangeslagen. Het was namelijk zijn eerste overwinning sinds die zware val. Hij kon zijn tranen dan ook niet bedwingen. "Geen woorden nodig", liet Deceuninck-Quick-Step weten op Twitter. No words needed šŸ¤—#ethiastourdewallonie2021 pic.twitter.com/ZRwJVDwL3a — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) July 21, 2021