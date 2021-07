Dan toch een tweede etappe in de Ronde van Wallonië: wat staat de renners te wachten?

Normaal gezien werd de tweede etappe van de Ronde van Wallonië afgelast, maar er zal dan toch een rit plaatsvinden vandaag. De organisatie heeft met het circuit van Zolder namelijk een alternatief gevonden.

Door het noodweer kan de originele tweede etappe van de Ronde van Wallonië niet plaatsvinden, maar de organisatie heeft daar iets op gevonden. Ze hebben namelijk een andere route gevonden voor de tweede rit.

Zo zal het peloton rondjes rijden op het circuit van zolder. Er wordt 120 kilometer gereden over 30 rondes van 4 kilometer. Kan Groenewegen opnieuw toeslaan zoals in de eerste etappe? Deze namiddag weten we meer.