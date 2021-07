Fabio Jakobsen kan geen rol van betekenis spelen in eerste etappe Ronde van Wallonië: "Hij raakte ingesloten"

In de eerste etappe van de Ronde van Wallonië kon Deceuninck-Quick-Step geen rol van betekenis spelen. Bagioli probeerde nog wel weg te geraken in het slot, maar het lukte niet. Uiteindelijk eindigde Jakobsen als eerste van de ploeg net buiten de top 20.

Klaas Lodewyck, ploegleider bij Deceuninck-Quick-Step, gaf meer uitleg op de website van de Belgische wielerploeg. "We steunden Fabio en hij was vastbesloten om een goed resultaat neer te zetten, maar helaas werd hij ingesloten. Ondanks dit alles was het een goede start voor ons, waardoor we vol vertrouwen zijn voor de volgende etappes", aldus de ploegleider.