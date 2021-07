Intermarché-Wanty-Gobert staat dicht bij nieuwe transfer en wil jonge Belg wegplukken bij Belgische ploeg

Er is een nieuwe transfer in de maak voor Intermarché-Wanty-Gobert. De ploeg denkt namelijk aan de jonge Laurens Huys, een renner van Bingoal-Pauwels Sauces Wallonie Bruxelles.

De 22-jarige Laurens Huys staat voor een mooie transfer in zijn nog jonge carrière. Zo is de renner volgens Wielerflits van Bingoal-Pauwels Sauces Wallonie Bruxelles op weg naar Intermarché-Wanty-Gobert.

Laurens Huys eindigde dit seizoen nog op de zesde plaats van het algemeen klassement in de Ronde van Hongarije. Onze jonge landgenoot werd in 2018 ook 14de in het algemeen klassement van de Baloise Belgium Tour.