🎥 John Degenkolb genoot van dagje op Circuit van Zolder: "Ik rijd heel graag op een motorcircuit"

Het was eens wat anders: een rit in de Ronde van Walloniƫ op het Circuit van Zolder. John Degenkolb heeft zich alvast bijzonder goed geamuseerd. Koersen op een circuit bevalt de Duitser van Lotto Soudal wel. Een echt topresultaat zat er voor hem of de ploeg niet in.

Aanvankelijk stond een etappe van Verviers naar Herve op het programma. De oorspronkelijke start-en aankomstplaats waren echter te hard getroffen door de overstromingen. Marc Wauters bood een oplossing aan door het ter beschikking stellen van het Circuit van Zolder.

John Degenkolb kon de rit in Zolder wel smaken. "Het was een mooie dag, eigenlijk. Ik rijd persoonlijk heel graag op een motorcircuit. Het is altijd speciaal, met de curbs en de bochten. Het is altijd speciaal. De koers werd onder controle gehouden en in de finale ging het heel snel", aldus de ervaren man van Lotto.

Een dichte ereplaats zat er uiteindelijk niet echt in: Degenkolb finishte nog net in de top tien. "We werkten goed samen. In de laatste ronde zaten we in een goede positie. Daarna geraakten we wat ingesloten tussen andere ploegen. Vanuit die slechte positie was het moeilijk om nog een echt goede sprint te lanceren."