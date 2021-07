Derde etappe op gang getrapt in de Ronde van Wallonië: deze keer geen kans voor de sprinters?

Zo moet er in de derde etappe heel wat geklommen worden. De renners rijden van Plombières naar Erezée over een parcours van 179 kilometer. Daarbij is het bijna heel de rit heuvelachtig, dus de kans is klein dat het opnieuw een massasprint zal worden.

De renners die een gooi willen doen naar de eindzege in de Ronde van Wallonië zullen dus wakker moeten zijn. Krijgen we vandaag de klassementsrenners te zien of wordt het toch een verrassing? Antwoord binnen enkele uren.

Today's stage three of the @tourdewallonie has been slightly adapted. The start is located at 45 km from the original start (Signal de Botrange) and the riders will take on one extra local lap in and around La Roche-En-Ardenne. pic.twitter.com/KmsaT6mcpT