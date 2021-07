Drie landgenoten in de aanval in de Ronde van Wallonië

In de Ronde van Wallonië zijn de renners toe aan de derde etappe. Er zitten drie renners in de vlucht van de dag en het zijn alle drie landgenoten. Het gaat om Tom van Asbroeck, Florian Vermeersch en Thomas Joseph.

In de Ronde van Wallonië krijgen de klassementsrenners vandaag een kans om zich te tonen, maar drie landgenoten proberen zich al te laten zien via de vlucht van de dag. Tom van Asbroeck en Florian Vermeersch zitten zo bijvoorbeeld in de kopgroep.

Naast van Asbroeck (Israel Start-Up Nation) en Vermeersch (Lotto-Soudal) zit ook Joseph van Tarteletto- Isorex in de vlucht van de dag. Met nog iets meer dan 100 kilometer te gaan hebben de vluchters al meer dan vier minuten voorsprong.