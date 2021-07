Net geen overwinning voor Stan Dewulf in de Ronde van Wallonië: "Het is een sterk beest"

Stan Dewulf eindigde in de koninginnenrit van vandaag in de Ronde van Wallonië op de tweede plaats. Onze landgenoot moest enkel Quinn Simmons voor laten. Dewulf was onder de indruk van de Amerikaan.

De jonge Quinn Simmons maakte een uitstekende indruk in de koninginnenrit. HIj won de etappe en is ook meteen de nieuwe leider in de Ronde van Wallonië. Stan Dewulf eindigde op de tweede plaats, maar hij was onder de indruk van de Amerikaan. "De winnaar ging de renner zijn die nog het meest fris was. Het ging een sprint op de limiet zijn en ik heb nog eens overgepakt om hem op de kop te laten komen, maar het is een sterk beest", legde Dewulf na de wedstrijd uit en staat te lezen bij Wielerflits.