Sterke prestatie van jonge landgenoot! Renner van Lotto Soudal U23 wint tweede etappe van de Tour Alsace

Arnaud De Lie heeft de tweede etappe van de Tour Alsace op zijn naam gezet. Onze jonge landgenoot was de sterkste na een heuvelachtige sprint. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Théo Menant.

