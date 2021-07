Richie Porte neemt een drastisch besluit over zijn toekomst

Richie Porte heeft een drastisch besluit genomen over zijn toekomst binnen het wielerwereldje.

Vorig jaar werd de 36-jarige Richie Porte nog derde in de Tour de France, na Pogacar en Roglic. Dit jaar liep het wat minder, hij werd pas 38ste in deze editie.

De Australiër nam dan ook een drastisch besluit. Hij zal niet meer aan de start van de Tour de France verschijnen. Dat heeft hij verteld aan de krant The Herald Sun.

"Ik denk dat ik vorig jaar het vakje heb aangevinkt met die podiumplek. Ik word er niet jonger op en de koers wordt alleen maar gekker. Dus ik denk dat het tijd is om mijn Tour-carrière te beëindigen. Het was een mooie rit, maar het is tijd", klinkt het.

Porte is momenteel in Tokio waar hij de Olympische wegrit en de tijdrit zal rijden.