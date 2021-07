Bondscoach Vanthourenhout tevreden: "Tweede is zuur, maar zilver op Spelen fantastisch"

Een tweede plaats, meer zat er niet in voor Wout van Aert na een zeer spannende olympische wegrit. Bondscoach Sven Vanthourenhout zag dat Van Aert een zeer goede dag had, maar zag al op de top van de Mikuni Pass dat het heel lastig zou worden.

"Je ziet de situatie zich zo ontplooien als ze boven komen op de Mikuni. Ze waren met te veel volk en elke demarrage zou gepareerd moeten worden door Wout, iedereen keek naar hem", besefte Vanthourenhout daar al.

"Het was ongelooflijk hoeveel krachten hij had vandaag. Hij was samen met Pogacar en Carapaz zeker bij de beste drie van de koers. Ik vind het zilver met een gouden randje want tweede worden is zuur, maar zilver op de Olympische Spelen is wel fantastisch", zegt de bondscoach bij Sporza.

Tactiek

Greg Van Avermaet moest al vroeg werken voor de Belgische ploeg om de vlucht terug te halen, zeker omdat enkele andere landen liever niet meereden. "Daarom vind ik het ook goed dat Pogacar en Wout een medaille hebben. We waren de enige twee landen die hun verantwoordelijkheid namen."

"Of we Greg niet meer konden sparen? Later in koers had hij niet meer kunnen brengen dat wat hij nu gedaan heeft, op dat moment was hij van goudwaarde. In het beste geval was Greg nog mee tot aan de voet van de klim, maar het resultaat zou hetzelfde geweest zijn", aldus Sven Vanthourenhout.